СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
«Світлячок» Анни Звягінцевої: виставка про наші відчуття
«Світлячок» Анни Звягінцевої: виставка про наші відчуття
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни скаржаться, що у Саратовській області дрони атакували газову підстанцію

Імовірно, уражений цех Петровського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів.

Росіяни скаржаться, що у Саратовській області дрони атакували газову підстанцію
Атака дрона на газову підстанцію у Саратовській області
Фото: Скріншот відео телеграм-каналу Оперативний ЗСУ

Росіяни скаржаться, що у Саратовській області безпілотники атакували газову підстанцію.

Про це пишуть Оперативний ЗСУ та Astra.

Імовірно, сьогодні вранці дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.Це підприємство, яке займається перекачкою газу на території Саратовської та Пензенської областей. Воно має 5 компресорних цехів, один з яких можливо уражений. 

А Astra пише, що атаки зазнала електрична підстанція «Газова» у населеному пункті Приміський під Петровськом.

  • У ніч на 8 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у Ленінградській області РФ, що знаходиться за 800 км від кордону з Україною
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies