Росіяни скаржаться, що у Саратовській області дрони атакували газову підстанцію

Атака дрона на газову підстанцію у Саратовській області

Росіяни скаржаться, що у Саратовській області безпілотники атакували газову підстанцію.

Про це пишуть Оперативний ЗСУ та Astra.

Імовірно, сьогодні вранці дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.Це підприємство, яке займається перекачкою газу на території Саратовської та Пензенської областей. Воно має 5 компресорних цехів, один з яких можливо уражений.

А Astra пише, що атаки зазнала електрична підстанція «Газова» у населеному пункті Приміський під Петровськом.