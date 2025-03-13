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У Бориспільському районі Київщини через російську атаку пошкоджені два будинки

Постраждалих серед населення немає. 

У Бориспільському районі Київщини через російську атаку пошкоджені два будинки
наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція

У ніч на 13 березня росіяни вчергове дронами атакували Київщину. У Бориспільському районі пошкоджені два приватні будинки. В будівлях вибиті вікна.

Про це повідомили у ОВА. 

"Ворог не припиняє нічні атаки БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", – йдеться у повідомленні. 

Постраждалих серед населення немає. 

Влучень в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. 

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. 

Наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки

  • В ніч на 5 березня росіяни атакували безпілотниками Київську область.Тоді постраждали будинки, школа, садок і транспорт.
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