У Бориспільському районі Київщини через російську атаку пошкоджені два будинки

У ніч на 13 березня росіяни вчергове дронами атакували Київщину. У Бориспільському районі пошкоджені два приватні будинки. В будівлях вибиті вікна.
Про це повідомили у ОВА.
"Ворог не припиняє нічні атаки БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", – йдеться у повідомленні.
Постраждалих серед населення немає.
Влучень в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
- В ніч на 5 березня росіяни атакували безпілотниками Київську область.Тоді постраждали будинки, школа, садок і транспорт.