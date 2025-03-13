У Бориспільському районі Київщини через російську атаку пошкоджені два будинки

У ніч на 13 березня росіяни вчергове дронами атакували Київщину. У Бориспільському районі пошкоджені два приватні будинки. В будівлях вибиті вікна.

Про це повідомили у ОВА.

"Ворог не припиняє нічні атаки БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", – йдеться у повідомленні.

Постраждалих серед населення немає.

Влучень в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки