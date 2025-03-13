Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Трамп показово купив автівку Tesla та назвав бойкот компанії "незаконним"
Трамп показово купив автівку Tesla та назвав бойкот компанії "незаконним"
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
«Світлячок» Анни Звягінцевої: виставка про наші відчуття
«Світлячок» Анни Звягінцевої: виставка про наші відчуття
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
ГоловнаСуспільствоВійна

Держсекретар США сподівається на початок перемир'я в Україні "впродовж кількох днів"

Марко Рубіо їде на саміт міністрів країн "Великої сімки".

Держсекретар США сподівається на початок перемир'я в Україні "впродовж кількох днів"
Марко Рубіо в Ірландії
Фото: NYT

Під час зупинки в Ірландії на шляху до Канади, де наприкінці тижня відбудеться саміт міністрів закордонних справ країн "Великої сімки", державний секретар США Марко Рубіо заявив, що режим припинення вогню між Україною та Росією може розпочати діяти вже "впродовж кількох днів".

Як пише The New York Times, це залежить від згоди російської сторони. Рубіо сподівається побачити "світ, де жодна зі сторін не стріляє в іншу - ні ракетами, ні кулями, ні артилерією, стрілянина припиняється, боротьба припиняється, а починаються переговори".

Головний американський дипломат підкреслив, що відносини між США та Канадою не будуть темою засідання G7. Натомість Рубіо хоче, щоб інші країни блоку "виступили єдиним фронтом за переговори про мир". 

Держсекретар стверджує, що "ідеальною підсумковою заявою" від "Великої сімки" було б "визнання заслуги США в тому, що мирний процес рушив вперед, та заклик до припинення будь-яких воєнних дій, щоб зупинити смерті, щоб кулі не літали і щоб розпочався пошук постійного миру". 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies