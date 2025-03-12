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На Херсонщині поліцейські евакуювали поранену жінку та її загиблого сина

Поранену жінку доправили до лікарні та передали під опіку медиків.

На Херсонщині поліцейські евакуювали поранену жінку та її загиблого сина
На Херсонщині поліцейські евакуювали поранену жінку
Фото: Скріншот з відео

Співробітники поліції евакуювали із Золотої Балки Херсонської області поранену жінку та її загиблого сина.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“На вулиці під удар російського безпілотника потрапив 59-річний чоловік та отримав смертельні поранення. Також постраждала його 92-річна мати, у жінки було уламкове поранення плеча”, - розповіли правоохоронці.

Для транспортування тіла загиблого чоловіка та евакуації з небезпечної зони його матері прибули працівники поліції. 

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Пенсіонерка перебувала в шоковому стані через смерть сина, поліцейські разом із сусідами заспокоїли її, допомогли одягнутися та зібрати найнеобхідніші речі. 

Поранену жінку доправили до лікарні та передали під опіку медиків.

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