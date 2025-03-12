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Росіяни обстріляли прифронтовий Степногірськ на Запоріжжі, є поранений

Через ворожий обстріл поранень зазнав 50-річний чоловік.

Росіяни обстріляли прифронтовий Степногірськ на Запоріжжі, є поранений
обстріл Степногірська
Фото: Запорізька ОВА

У середу, 12 березня, через ворожий обстріл прифронтового Степногірська Запорізької області, поранень зазнав 50-річний чоловік.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ударом зі ствольної артилерії зруйнована літня кухня, на місці влучання виникла пожежа. Господар з контузією доставлений до медзакладу. Йому надана вся необхідна допомога", — повідомляє Федоров.

  • Росіяни скинули 14 авіабомб на Костянтинівку і Дружківку на Донеччині. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 11 постраждали, серед них діти.
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