Стармер: мирна угода повинна передбачати повернення депортованих росіянами українських дітей

Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що вітає "прогрес" у переговорах між Україною та Сполученими Штатами, а також наголосив, що мирна угода має передбачати повернення депортованих росіянами українських дітей додому.
Про це пише Sky News.
"Тепер ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб досягти міцного, безпечного миру", — сказав він.
Стармер зазначив, що в суботу збирає лідерів низки країн, щоб обговорити, як добитися подальшого прогресу в питанні завершення війни Росії проти України.
Прем'єр-міністр наголошує, що угода про міцний мир в Україні має передбачати повернення викрадених дітей. За його словами, депортація дітей "абсолютно жахливий випадок викрадення".
"Коли ми говоримо про тривале, справедливе врегулювання чи мир в Україні, воно має включати вирішення цього питання", – додає він.
- РФ викрала з України понад 20 тисяч українських дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях.
- Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та Батьківщина не змогли їх віднайти та повернути.
- Відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування.