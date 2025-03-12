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Стармер: мирна угода повинна передбачати повернення депортованих росіянами українських дітей

Стармер в суботу збирає лідерів європейських країн для обговорення наступних кроків для завершення війни в Україні.

Стармер: мирна угода повинна передбачати повернення депортованих росіянами українських дітей
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що вітає "прогрес" у переговорах між Україною та Сполученими Штатами, а також наголосив, що мирна угода має передбачати повернення депортованих росіянами українських дітей додому.

Про це пише Sky News.

"Тепер ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб досягти міцного, безпечного миру", — сказав він.

Стармер зазначив, що в суботу збирає лідерів низки країн, щоб обговорити, як добитися подальшого прогресу в питанні завершення війни Росії проти України.

Прем'єр-міністр наголошує, що угода про міцний мир в Україні має передбачати повернення викрадених дітей. За його словами, депортація дітей "абсолютно жахливий випадок викрадення".

"Коли ми говоримо про тривале, справедливе врегулювання чи мир в Україні, воно має включати вирішення цього питання", – додає він.

  • РФ викрала з України понад 20 тисяч українських дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях. 
  • Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та Батьківщина не змогли їх віднайти та повернути.
  • Відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування.
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