Стармер: мирна угода повинна передбачати повернення депортованих росіянами українських дітей

Стармер в суботу збирає лідерів європейських країн для обговорення наступних кроків для завершення війни в Україні.

Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що вітає "прогрес" у переговорах між Україною та Сполученими Штатами, а також наголосив, що мирна угода має передбачати повернення депортованих росіянами українських дітей додому.

Про це пише Sky News.

"Тепер ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб досягти міцного, безпечного миру", — сказав він.

Стармер зазначив, що в суботу збирає лідерів низки країн, щоб обговорити, як добитися подальшого прогресу в питанні завершення війни Росії проти України.

Прем'єр-міністр наголошує, що угода про міцний мир в Україні має передбачати повернення викрадених дітей. За його словами, депортація дітей "абсолютно жахливий випадок викрадення".

"Коли ми говоримо про тривале, справедливе врегулювання чи мир в Україні, воно має включати вирішення цього питання", – додає він.