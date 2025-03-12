Через «Дію» можна подавати заяви у міжнародний Реєстр збитків у Гаазі про зниклих безвісти

Подавати заяву в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі, якщо близька людина зникла безвісти, можна тепер через «Дію».
Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Запустили нову категорію заяв до міжнародного Реєстру збитків. Якщо ваш батько, мати, чоловік, дружина, дитина або інший близький родич зникли безвісти — подайте заяву в Дії про відшкодування всіх пережитих страждань», - додав міністр.
Федоров зазначив, що послугу в «Дії» реалізують міністерства цифрової трансформації і юстиції України. А послуга та вимоги до розроблення міжнародного Реєстру створені в межах проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за сприяння USAID та UK Dev. «Розвиток сервісу продовжується в межах швейцарсько-української Програми EGAP. Партнер проєкту DTA та виконавець програми EGAP — Фонд Східна Європа», - додав очільник Мінцифри.
- 2 квітня запрацював Міжнародний реєстр збитків, а у травні на порталі "Дія" відкрили можливість подання заяви. Послуга доступна і на сайті, і в застосунку.
- Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України є системою обліку заяв, поданих фізичними та юридичними особами та державою Україна про відшкодування збитків, втрат та шкоди, заподіяних агресією Російської Федерації проти України. У Реєстрі також зберігатимуться докази, якими будуть обґрунтовані ці вимоги.
- Прийнятні заяви вносяться до Реєстру для подальшого їх розгляду та оцінки.
- Реєстр не є судом, трибуналом, компенсаційною комісією або компенсаційним фондом. Він не розглядатиме заяви, що надходять до нього, по суті, не оцінюватиме їхню вартість і не призначатиме жодних виплат. Ці функції виконуватиме міжнародний компенсаційний механізм, який буде створено в майбутньому. Роботу над створенням компенсаційного механізму вже розпочато, і мандат Реєстру включає в себе сприяння цій роботі.
- Після створення компенсаційного механізму робота Реєстру продовжиться в рамках нової структури, і всі внесені до нього заяви та докази будуть передані до неї.
- У липні минулого року уряд спростив порядок подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією Російської Федерації проти України. Тодіж анонсували відкриття на подання заяв 12 категорій.
- У січні 2025 року Реєстр збитків розпочав приймати заяви за ще однією категорією – смерть близького члена сім’ї.