Через «Дію» можна подавати заяви у міжнародний Реєстр збитків у Гаазі про зниклих безвісти

Подавати заяву в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі, якщо близька людина зникла безвісти, можна тепер через «Дію».

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запустили нову категорію заяв до міжнародного Реєстру збитків. Якщо ваш батько, мати, чоловік, дружина, дитина або інший близький родич зникли безвісти — подайте заяву в Дії про відшкодування всіх пережитих страждань», - додав міністр.

Федоров зазначив, що послугу в «Дії» реалізують міністерства цифрової трансформації і юстиції України. А послуга та вимоги до розроблення міжнародного Реєстру створені в межах проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за сприяння USAID та UK Dev. «Розвиток сервісу продовжується в межах швейцарсько-української Програми EGAP. Партнер проєкту DTA та виконавець програми EGAP — Фонд Східна Європа», - додав очільник Мінцифри.