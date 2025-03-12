Російські війська вдарили по Мирнограду і Покровську на Донеччині. Є жертви

Уранці 12 березня російські віййська атакували Покровськ та Мирноград в Донецькій області. Унаслідок обстрілів троє людей загинули, ще двох травмовано.

Про це інформує прокуратура Донеччини.

У Покровську російська армія атакувала приватний сектор. Через обстріл 50-річна жінка отримала осколкове поранення голови. Згодом ворог завдав повторного удару, унаслідок чого загинув 38-річний чоловік.

Також російські війська завдали удару по Мирнограду. Там загинув 39-річний містянин. Внаслідок повторного обстрілу на території домоволодіння смертельних травм зазнав 62-річний чоловік. Його 61-річна дружина отримала забій спини.

Тип озброєння встановлюється.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).