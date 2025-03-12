Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою та Державною митною службою викрили та повідомили про підозру двом інспекторам митної служби, які за гроші взялися переправити чоловіка через державний кордон України.

Про це повідомили у ДБР та ДПСУ.

У Бюро зазначили, що організував оборудки інспектор Закарпатської митниці. На початку року він запропонував знайомому за 8 тис. доларів США переправити його через кордон. Допомагав зловмиснику в цьому ще один митник та четверо цивільних спільників.

Фото: ДПСУ Вилучені докази під час обшуків

Ділки збиралися переправити в Угорщину 23-річного жителя Київщини. Чоловіка спочатку доставили до Мукачева, звідки цивільні спільники мали довезти його до кордону і надати інструкції, як у пішому порядку вже потрапити до Угорщини.Після передачі 8 тис. доларів США двох митників затримали правоохоронці.

Фото: ДПСУ Вилучені під час затримання кошти

У ДПСУ додали, що викрити зловмисників вдалося завдяки матеріалам, напрацьованим оперативниками відділу «Дякове» Мукачівського прикордонного загону. Серед учасників схеми була жінка. Вона відповідала за отримання коштів від клієнтів та ведення «чорної каси». Своїх «підопічних» ділки намагались переправляти через українсько-угорську ділянку кордону.

Фото: ДПСУ Одна із учасниць схеми

Їм повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони, гроші та три автомобілі.

Розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії, вивчаються матеріали негласних слідчо-розшукових дій. За результатами цієї роботи буде повідомлено про підозру іншим учасникам групи.