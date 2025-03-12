Допомога при народженні дитини: чому українці, які виїхали за кордон, не можуть отримати виплати?

Станом на лютий 2025 року, у період з 24 лютого 2022 року в державах Європи зареєстровано понад 6,3 млн українських громадян, як особи, що потребують тимчасового міжнародного захисту. Поза межами Європи перебувають ще майже 560 тисяч українських громадян.

За даними УВКБ ООН, через збройну агресію Російської Федерації проти України понад 6,9 млн українців були змушені виїхати з країни у пошуках тимчасового міжнародного захисту.

Фото: EPA/UPG

Як держава може покращити підтримку громадян України, які перебувають за кордоном?

Україна, як держава, не може залишатись пасивною у питанні захисту прав своїх громадян за кордоном. Забезпечення належної комунікації та моніторингу стану прав українських громадян незалежно від країни їх перебування є невід’ємним обов’язком держави. У зв’язку з цим, постає нагальна потреба в комплексному вивченні їхнього становища та формулюванні стратегічних рішень.

На цей момент громадяни України, які перебувають за кордоном, фактично позбавлені можливості отримати допомогу при народженні дитини через певні вимоги до попереднього місця реєстрації та строків подання документів.

Допомога при народженні дитини є одним із видів державної соціальної підтримки сімей з дітьми в Україні. Виплата здійснюється відповідно до норм Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" та інших нормативно-правових актів. Проте громадяни України, які перебувають за кордоном, часто стикаються з проблемами отримання цієї допомоги.

За даними Міністерства соціальної політики України, протягом 2024 року 6573 особи зверталися з заявою щодо призначення державної допомоги на дитину, яка народилась за кордоном, з яких 6165 заяв було розглянуто позитивно, 347 заяв за розглядом яких було надано відмову в призначенні виплат, ще 61 заява знаходиться в роботі компетентних органів.

Серед основних причин у прийнятті рішення щодо відмови в задоволенні клопотання одного з батьків щодо надання державної допомоги є порушення законодавчо визначених термінів, протягом якого батьки мають право звернутись за допомогою.

Проте при детальному вивченні ситуації з наданням відмов у призначенні державної допомоги було встановлено, що основна причина відмови полягає в тому, що орган соціального захисту населення за місцем проживання заявника, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, не здійснює своїх повноважень, а відповідного органу на території України не визначено на момент розгляду звернення.

Звернення громадянки України щодо допомоги при народженні дитини

До мене звернулась громадянка України, яка у зв’язку зі збройною агресією РФ була змушена виїхати з Маріуполя та переміститись до Бельгії, де народила сина, який в установленому законом порядку через консульські установи отримав громадянство України.

Згідно з абзацом першим пункту 12 Порядку призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 (зі змінами), допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини. Так, заявниця протягом встановленого терміну неодноразово письмово зверталась до державних органів України для отримання допомоги, однак отримувала лише роз’яснення про те, що орган соціального захисту населення за місцем її проживання не здійснює свої повноваження, а відповідного органу на території України не визначено.

Яка роль Офісу Омбудсмана у врегулюванні питань соціальної допомоги українцям за кордоном?

Офіс Омбудсмана постійно працює над врегулюванням питань, з якими стикаються українці, які вимушено виїхали за кордон через війну.

Врегулювання цієї проблеми потребує внесення змін до законодавства та адаптації процедур до сучасних умов, які б відповідали міжнародним стандартам соціального захисту.

Відтак, з метою врегулювання відповідного питання я звертався до Міністерства соціальної політики України з пропозицією внести зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1751. Так, Мінсоцполітики зазначає про розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо порядку призначення і виплати соціальної допомоги, виготовлення бланків посвідчень і забезпечення рішень суду".

Проте Мін’юстом не підтримано положення відповідного проєкту, оскільки у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо продовження строків звернення за призначенням державної допомоги сім’ям з дітьми на період дії воєнного стану в Україні", яким передбачається встановити, що строки звернення щодо призначення допомоги при народженні дитини, продовжуються на період дії воєнного стану в Україні. Наразі відповідний законопроєкт знаходиться на розгляді Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Які будуть подальші кроки у розв’язанні проблем соціального захисту для українців?

Впровадження законодавчих ініціатив, заходів сприятиме забезпеченню рівного доступу громадян України до державної допомоги при народженні дитини, захисту інтересів дитини та водночас гарантуватиме належний рівень підтримки сімей з дітьми.

У всіх провадженнях, в яких йдеться про дітей, принцип терміновості повинен застосовуватися для забезпечення швидкого реагування і захисту найкращих інтересів дитини.

Офіс Омбудсмана продовжує тримати це питання на контролі, спонукаючи Уряд до позитивного розв’язання цієї проблеми.