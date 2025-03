Заплющте очі і думайте про Україну

Цей слоган в оригінальній версії звучав «Заплющ свої очі і думай про Англію» (Close your eyes and think of England). Фразу нібито свого часу сказала королева Вікторія, але це легенда. Пізніше апокрифічно пов’язаний із Люсі Болдвін, дружиною прем'єр-міністра Болдвіна. Напевно є вона в книзі одного французького автора П’єра Даніноса «Les Carnets du Major Thompson» (1954), сатиру про вікторіанську Англію, і яку в 50-х роках ХХ ст. переклали англійською, і вираз став відтоді популярним. Загалом, це була порада молодим жінкам, як вести себе з їхніми нареченими, особливо старшими, і теж тоді, якщо ці наречені виглядали, м’яко кажучи, не дуже привабливо.