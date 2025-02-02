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Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю

Нові тарифи набудуть чинності у вівторок , 4 лютого.

Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Про це пише The Washington Post.

Як зазначив Трамп, американські імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю, що є доповненням до вже чинних мит у розмірі до 25%. Також 10% мито на енергетичні продукти, зокрема імпорт сирої нафти з Канади.

Нові тарифи набудуть чинності у вівторок о 19:01 за Київським часом. 

Відповідно до торгівельної угоди, яку Трамп підписав під час свого першого терміну, більшість товарів із Канади й Мексики не тарифікувалися, тоді як багато китайських товарів оподатковувалися на рівні до 25%. Нові тарифи стануть додатковим навантаженням на імпортерів.

За словами офіційного представника Білого дому, Трамп підписав загалом три укази, які встановлюють додаткові тарифи. Це стало першим кроком з боку адміністрації Трампа в його другій торгівельній війні.

  • Проте Трамп планував підвищити мита із першого дня перебування на посаді. Окрім того, Трамп обіцяє запровадити додаткове мито у 10% на товари з Китаю через те, що тамтешній уряд не здатен ефективно боротися з наркотрафіком. 
  • Економісти підрахували, що ініціатива президента може болюче вдарити по ринку нерухомості: величезну кількість будівельних матеріалів США імпортують саме з Канади.
  • У січні Трамп заявив про створення служби, яка збиратиме зовнішні доходи від анонсованих раніше мит.
  • Тим часом уряд Канади планував оприлюднити зустрічні мита щодо американських товарів в день інавгурації Трампа.
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