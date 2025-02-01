Молдова почала постачання газу до Придністров’я

Газ оплатять коштами, які надав ЄС для вирішення енергетичної кризи.

Від 1 лютого Молдова розпочала постачання природного газу для Придністровського регіону. Газ вартістю 20 мільйонів євро буде оплачено коштами, які надав Європейський союз, щоб вирішити енергетичну кризу.

Про це повідомив уряд Молдови та молдовська служба Радіо Свобода.

Молдовчька енергокомпанія "Energocom" на ринкових умовах закуповуватиме природний газ на торгових майданчиках, авторизованих в Європейському Союзі та Україні. Тирасполь отримуватиме газ щодня, але об'єми не повинні перевищувати добове значення у 3 млн кубометрів.

Передбачається, що у Придністров'ї повинні забезпечити газом вразливі категорії споживачів, зокрема побутових, а також медичні і освітні установи та електростанції.

Додатково Energocom закупить у ЄС та в Україні електроенергію на 10 мільйонів євро для правого берега Дністра.

Лідер Тирасполя Вадим Красносельський заявив, що до кінця дня відновлять виробництво електроенергії на Кучурганській електростанції (МГРЕС), яка використовуватиме закуплений газ. А з неділі почнеться подача побутовим споживачам і припиняться віялові відключення, до яких вдався регіон після того, як з 1 січня закінчився російський газ.

Це вперше Придністровський регіон, який десятиліттями залежав від безкоштовних поставок російського газу, використовуватиме газ, закуплений на європейському ринку.

З 1 січня російський «Газпром» в односторонньому порядку припинив постачання природного газу до Придністровського регіону. Це сталося після того, як Україна зупинила транзит російського газу своєю територією. Щоб компенсувати дефіцит, Кишинів зараз купує електроенергію у Румунії.