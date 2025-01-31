ЄС виділяє Молдові 64 млн євро допомоги

Молдова досягла остаточної домовленості з Європейським Союзом щодо пакету допомоги, про який оголосили раніше цього тижня.

Про це повідомив премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан.

Загалом Євросоюз надасть Молдові 64 млн євро.

З цієї суми 30 млн євро використають на закупівлю газу та електроенергії для обох берегів Дністра. 20 млн євро підуть на закупівлю природного газу як гуманітарна допомога, призначена для Придністровського регіону Республіки Молдова, а 10 млн євро на закупівлю електроенергії для потреб правобережжя Дністра.

Ще 34 млн євро надійдуть як бюджетна підтримка Молдови.

“Євросоюз знову рятує Республіку Молдова. Ось що означає європейська солідарність. Як Росія залишає людей у холоді та темряві, Європа приходить з грошима та бетоном, пряма підтримка, щоб раз і назавжди позбутися цього”, - підсумував Речан.