ЄС виділяє Молдові 64 млн євро допомоги

Молдова досягла остаточної домовленості з Європейським Союзом щодо пакету допомоги, про який оголосили раніше цього тижня.
Про це повідомив премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан.
Загалом Євросоюз надасть Молдові 64 млн євро.
З цієї суми 30 млн євро використають на закупівлю газу та електроенергії для обох берегів Дністра. 20 млн євро підуть на закупівлю природного газу як гуманітарна допомога, призначена для Придністровського регіону Республіки Молдова, а 10 млн євро на закупівлю електроенергії для потреб правобережжя Дністра.
Ще 34 млн євро надійдуть як бюджетна підтримка Молдови.
“Євросоюз знову рятує Республіку Молдова. Ось що означає європейська солідарність. Як Росія залишає людей у холоді та темряві, Європа приходить з грошима та бетоном, пряма підтримка, щоб раз і назавжди позбутися цього”, - підсумував Речан.
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28 грудня російський "Газпром" заявив, що припинить постачання газу до Молдови через нібито борги. У зв’язку з цим "влада" невизнаного Придністров'я запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу 1 січня там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі.
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Молдавська ДРЕС із 1 січня перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі.
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Згодом "президент" Придністров’я Вадим Красносільський вирушив до Москви, щоб обговорити постачання газу.
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Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Кремль у провокуванні енергетичної кризи у придністровському регіоні та наголосила, що Кишинів не перешкоджає постачанню російського газу до сепаратистського анклаву.
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Молдовагаз також запропонувала Придністров'ю допомогу в закупівлі газу.
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20 січня невизнане Придністров'я погодилось отримувати газ від Молдови.
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Уряд Молдови дасть в борг 3 млн кубічних метрів газу придністровському регіону, необхідних для підтримки тиску в системі.
- Євросоюз виділив фінансування Молдові для закупівлі та транспортування газу. Ці гроші мають забезпечити потреби країни протягом зимового періоду.