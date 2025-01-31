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Хунта М’янми продовжила дію надзвичайного стану на чотири роки

Таким чином військовий уряд далі відклав плани щодо давно обіцяних загальних виборів на тлі громадянської війни.

Хунта М’янми продовжила дію надзвичайного стану на чотири роки
Очільник хунти у М'янмі Мін Аун Хлайн
Фото: EPA/UPG

Військовий уряд М’янми продовжив дію надзвичайного стану на чотири роки, далі відклавши плани щодо давно обіцяних загальних виборів на тлі громадянської війни.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з заявою уряду в п'ятницю, Рада національної оборони та безпеки продовжила надзвичайний стан ще на шість місяців до 31 липня. Цей крок дозволяє голові хунти Мін Аун Хлайну зберегти контроль над країною Південно-Східної Азії з економікою, постраждалою від цивільного конфлікту та санкцій США.

Надзвичайний стан, продовжений увосьме, ввели вперше, коли військові захопили владу унаслідок державного перевороту в лютому 2021 року. Мін неодноразово обіцяв провести вибори, але відклав їх, оскільки хунта намагається протистояти повстанню на чолі з етнічними озброєними групами та продемократичними бійцями, пов’язаними зі скинутою цивільною лідеркою Аун Сан Су Чжі.

“З’ясувалося, що для успішного проведення загальних виборів ще потрібно зробити роботу. Насамперед, потрібна стабільність для забезпечення вільних і чесних загальних виборів”, ‒ додав Мін.

За останні чотири роки військові поступилися позиціями декільком етнічним збройним групам. Згідно зі звітом, опублікованим паралельним урядом національної єдності на початку цього місяця, хунта тепер контролює менше третини країни.

Громадянська війна викликала стурбованість у Пекіні щодо безпеки китайських проєктів у М'янмі та прикордонної торгівлі. Китай відіграв ключову роль у посередництві у мирних переговорах між хунтою та етнічними групами, останньою з яких стала угода про припинення вогню між генералами М'янми та армією Національного демократичного альянсу  на початку січня.

  • Торік навесні хунта у М’янмі заборонила чоловікам виїжджати за кордон на роботу. Обмеження ввели через посилення опозиції, яка бореться проти військових у громадянській війні.
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