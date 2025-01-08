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У Лос-Анджелесі оголошено надзвичайний стан через лісову пожежу

Вогонь за лічені години поширився на площу у 1200 акрів. 

У Лос-Анджелесі оголошено надзвичайний стан через лісову пожежу
Пожежа у Лос-Анджелесі
Фото: EPA/UPG

Президент міської ради Лос-Анджелеса Маркіс Гарріс-Досон, який виконує обов'язки мера на час відсутності в місті Карен Басс, оголосив надзвичайний стан через стрімке поширення лісової пожежі.

Як пише BBC, через потужні вітри та суху погоду вогонь за лічені години з території у 20 акрів розповсюдився аж на 1200 акрів і продовжує рухатися в бік району Пасіфік Палісейдс.

Влада наказала евакуювати близько 30 тисяч людей з територій, яким загрожує потрапляння в зону активності стихії. Рятувальники попереджають, що свої домівки містяни залишають щонайменше на кілька днів, адже синоптики прогнозують ще більш вітряну погоду та ймовірність виникнення нових пожеж.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом визнав, що вогонь вже встиг знищити "чималу кількість будівель". Він закликав жителів Лос-Анджелеса залишатися вдома, щоб не створювати традиційні для міста дорожні затори і не заважати рятувальникам швидко діставатися на місце боротьби з пожежею. 

  

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