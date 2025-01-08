Трамп не відкидає застосування сили для приєднання Гренландії

Під час великої пресконференції після затвердження результатів президентських виборів у США тріумфатор волевиявлення Дональд Трамп відмовився пообіцяти, що для вирішення територіальних питань він не буде застосовувати економічні засоби тиску чи навіть військову міць.

Як пише видання Politico, йдеться про бажання республіканця отримати контроль над островом Гренландія та Панамським каналом. На пряме питання, чи готовий для цього президент вдатися навіть до вторгнення, Трамп відповів, що "не скажу "ні", бо може так скластися, що ситуація потребуватиме дій".

Політик повторив свої тези про те, що Гренландія потрібна США "для національної безпеки" і навіть висловив сумнів, що Данія "має на неї юридичні права", а також заявив, що Панамським каналом "керують китайці, хоча ми віддавали його Панамі, а він має життєво важливе значення для нашої країни".