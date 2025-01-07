НАТО відправляє близько 10 кораблів для охорони кабелів у Балтійському морі

НАТО відправить близько 10 кораблів для охорони важливої підводної інфраструктури в Балтійському морі до кінця тижня.
Про це пишуть Politico та Yle.
Зазначається, що кораблі залишатимуться в морі до квітня та будуть розташовані поблизу енергетичних кабелів і кабелів передачі даних, щоб стримувати будь-які спроби саботажу.
Фінську затоку й надалі охоронятимуть фінські та естонські кораблі. У Балтійському морі стоятимуть кораблі з інших країн. Судна в основному діятимуть як стримуючий фактор та не блокуватимуть у міжнародних водах прохід інших кораблів.
Рішення посилити участь НАТО було прийнято після кількох випадків у Балтійському морі за останні місяці. Востаннє під час Різдва обірвали кабель електропередач між Фінляндією та Естонією та чотири телекомунікаційні кабелі.
Естонія розпочала власну морську операцію для захисту електрокабелю Estlink-2, який сполучає Фінляндію та Естонію.
- Наприкінці грудня члени НАТО домовились щодо посилення військової присутності у Балтійському морі.
- Перед цим, 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
- Згодом у пошкодженні кабелю запідозрили російський танкер Eagle S.
- Пізніше на місці обриву на дні Фінської затоки виявили слід від якоря завдовжки десятки кілометрів. Виявилося, що саме російський танкер проходив над кабелем у час обриву.
- Окружний суд Фінляндії у місті Гельсінкі залишив під арештом нафтовий танкер Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелів.
- Ремонтні роботи пошкодженого кабелю Estlink 2 розраховані на сім місяців і вартуватимуть десятки мільйонів євро.