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НАТО відправляє близько 10 кораблів для охорони кабелів у Балтійському морі

Кораблі залишатимуться в морі до квітня та будуть розташовані поблизу енергетичних кабелів і кабелів передачі даних.

НАТО відправляє близько 10 кораблів для охорони кабелів у Балтійському морі
Фото: err.ee

НАТО відправить близько 10 кораблів для охорони важливої підводної інфраструктури в Балтійському морі до кінця тижня.

Про це пишуть Politico та Yle.

Зазначається, що кораблі залишатимуться в морі до квітня та будуть розташовані поблизу енергетичних кабелів і кабелів передачі даних, щоб стримувати будь-які спроби саботажу.

Фінську затоку й надалі охоронятимуть фінські та естонські кораблі. У Балтійському морі стоятимуть кораблі з інших країн. Судна в основному діятимуть як стримуючий фактор та не блокуватимуть у міжнародних водах прохід інших кораблів.

Рішення посилити участь НАТО було прийнято після кількох випадків у Балтійському морі за останні місяці. Востаннє під час Різдва обірвали кабель електропередач між Фінляндією та Естонією та чотири телекомунікаційні кабелі. 

Естонія розпочала власну морську операцію для захисту електрокабелю Estlink-2, який сполучає Фінляндію та Естонію.

  • Наприкінці грудня члени НАТО домовились щодо посилення військової присутності у Балтійському морі. 
  • Перед цим, 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
  • Згодом у пошкодженні кабелю запідозрили російський танкер Eagle S.
  • Пізніше на місці обриву на дні Фінської затоки виявили слід від якоря завдовжки десятки кілометрів. Виявилося, що саме російський танкер проходив над кабелем у час обриву. 
  • Окружний суд Фінляндії у місті Гельсінкі залишив під арештом нафтовий танкер Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелів.
  • Ремонтні роботи пошкодженого кабелю Estlink 2 розраховані на сім місяців і вартуватимуть десятки мільйонів євро.
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