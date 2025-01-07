НАТО відправляє близько 10 кораблів для охорони кабелів у Балтійському морі

Кораблі залишатимуться в морі до квітня та будуть розташовані поблизу енергетичних кабелів і кабелів передачі даних.

НАТО відправить близько 10 кораблів для охорони важливої підводної інфраструктури в Балтійському морі до кінця тижня.

Про це пишуть Politico та Yle.

Зазначається, що кораблі залишатимуться в морі до квітня та будуть розташовані поблизу енергетичних кабелів і кабелів передачі даних, щоб стримувати будь-які спроби саботажу.

Фінську затоку й надалі охоронятимуть фінські та естонські кораблі. У Балтійському морі стоятимуть кораблі з інших країн. Судна в основному діятимуть як стримуючий фактор та не блокуватимуть у міжнародних водах прохід інших кораблів.

Рішення посилити участь НАТО було прийнято після кількох випадків у Балтійському морі за останні місяці. Востаннє під час Різдва обірвали кабель електропередач між Фінляндією та Естонією та чотири телекомунікаційні кабелі.

Естонія розпочала власну морську операцію для захисту електрокабелю Estlink-2, який сполучає Фінляндію та Естонію.