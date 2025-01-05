23 члени НАТО із 31 вже витрачають на оборону понад 2% ВВП, - The Telegraph

Більшість із 31 члена НАТО цього року витратять на оборону щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту, тоді як у 2014 році таких держав-членів було лише три.
Про це йдеться статті The Telegraph.
"Україна спонукала багато країн НАТО збільшити видатки на оборону до 2% від свого ВВП - давно узгодженого загального показника. Загалом у НАТО 31 член, і цього року очікується, що 23 з них досягнуть цільового показника у 2%; тільки три країни досягали у 2014 році. Уперше з початку 1990-х років Альянсу вдалося витратити на оборону цілих 2% свого ВВП", - пише видання.
Серед країн, які не досягли позначки 2%, згадано Італію, Іспанію та Канаду. Однак і вони витрачають на оборону більше, ніж минулого року.
США цього року витрачають на оборону 3,38% - менше, ніж торік
"Америка, яка 2023 року витратила 916 млрд доларів на оборону - більше, ніж будь-яка інша країна на Землі - є фундаментом, на якому спочиває НАТО", - зазначає видання.
Водночас наголошується, що країни, розташовані найближче до Росії, зазвичай, витрачають найбільше.
"Естонія витрачає у відсотковому відношенні до ВВП навіть більше, ніж Америка - 3,43%, тоді як Польща, яка була дуже войовничо налаштована щодо російської загрози (і має історію, яка спонукає її до цього), витрачає 4,12%, що вище за 3,9% попереднього року. Для порівняння, витрати Великої Британії зросли з 2,07% ВВП у 2023 році до 2,33% торік", - ідеться в матеріалі.
Станом на червень 2024 року понад 20 держав-членів НАТО виділили на оборону 2% свого ВВП.
- Нещодавно команда обраного президента США Дональда Трампа заявила європейським союзникам по НАТО про необхідність збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. За даними одного з джерел, Трамп може погодитися і на збільшення видатків на оборону до 3,5% ВВП.
- Належне фінансування оборони - ключова умова Трампа для того, щоб США залишалися частиною НАТО. Штати витрачають на оборону близько 3,4% ВВП.
- Польща ухвалила рекордні за усю історію країни видатки на сферу оборони: 4,7% ВВП, що відчутно більше передбачених договорами НАТО 2%.
- Також повідомялялося, що країни Європи планують створити оборонний фонд на 500 млрд євро. До ініціативи хочуть залучити як країни-учасниці ЄС, так і країни поза союзом. Зараз європейські члени НАТО обговорюють збільшення витрат на оборону до 3% ВВП.
- В Україні у 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн.