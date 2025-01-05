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23 члени НАТО із 31 вже витрачають на оборону понад 2% ВВП, - The Telegraph

Країни, розташовані найближче до Росії, витрачають найбільше. 

23 члени НАТО із 31 вже витрачають на оборону понад 2% ВВП, - The Telegraph
Штабквартира НАТО
Фото: nato.int

Більшість із 31 члена НАТО цього року витратять на оборону щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту, тоді як у 2014 році таких держав-членів було лише три.

Про це йдеться статті The Telegraph.

"Україна спонукала багато країн НАТО збільшити видатки на оборону до 2% від свого ВВП - давно узгодженого загального показника. Загалом у НАТО 31 член, і цього року очікується, що 23 з них досягнуть цільового показника у 2%; тільки три країни досягали у 2014 році. Уперше з початку 1990-х років Альянсу вдалося витратити на оборону цілих 2% свого ВВП", - пише видання.

Серед країн, які не досягли позначки 2%, згадано Італію, Іспанію та Канаду. Однак і вони витрачають на оборону більше, ніж минулого року.

США цього року витрачають на оборону 3,38% - менше, ніж торік

"Америка, яка 2023 року витратила 916 млрд доларів на оборону - більше, ніж будь-яка інша країна на Землі - є фундаментом, на якому спочиває НАТО", - зазначає видання.

Водночас наголошується, що країни, розташовані найближче до Росії, зазвичай, витрачають найбільше. 

"Естонія витрачає у відсотковому відношенні до ВВП навіть більше, ніж Америка - 3,43%, тоді як Польща, яка була дуже войовничо налаштована щодо російської загрози (і має історію, яка спонукає її до цього), витрачає 4,12%, що вище за 3,9% попереднього року. Для порівняння, витрати Великої Британії зросли з 2,07% ВВП у 2023 році до 2,33% торік", - ідеться в матеріалі.

Станом на червень 2024 року понад 20 держав-членів НАТО виділили на оборону 2% свого ВВП.

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