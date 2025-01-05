Ізраїль заявив про перехоплення балістичної ракети з Ємену

Ізраїльська система ППО «Залізний купол» працює по ракетах, випущених з Сектора Газа , 07 серпня 2022 р.

ЦАХАЛ вранці 5 січня заявив про перехоплення балістичної ракети випущеної з Ємену в сторону Ізраїлю.

Про це повідомляє Times of Israel.

Відомо, що ракета була запущена підтримуваними Іраном єменськими повстанцями. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що одна балістична ракета була перехоплена до входження у повітряний простір країни.

Наразі інформації про пошкодження чи постраждалих немає.

Єменські хусити підтвердили запуск балістичної ракети і заявили, що їхньою ціллю була електростанція Орот Рабін поблизу міста Хадери. Водночас, повстанці стверджують, що "цілі операції досягнуті".