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Ізраїль заявив про перехоплення балістичної ракети з Ємену

Ціллю єменеських хуситів була електростанція Орот Рабін поблизу міста Хадери.

Ізраїль заявив про перехоплення балістичної ракети з Ємену
Ізраїльська система ППО «Залізний купол» працює по ракетах, випущених з Сектора Газа , 07 серпня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

ЦАХАЛ вранці 5 січня заявив про перехоплення  балістичної ракети випущеної з Ємену в сторону Ізраїлю.

Про це повідомляє Times of Israel.

Відомо, що ракета була запущена підтримуваними Іраном єменськими повстанцями. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що одна балістична ракета була перехоплена до входження у повітряний простір країни.

Наразі інформації про пошкодження чи постраждалих немає. 

Єменські хусити підтвердили запуск балістичної ракети і заявили, що їхньою ціллю була електростанція Орот Рабін поблизу міста Хадери. Водночас, повстанці стверджують, що "цілі операції досягнуті".

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