Ізраїль заявив про перехоплення балістичної ракети з Ємену

ЦАХАЛ вранці 5 січня заявив про перехоплення балістичної ракети випущеної з Ємену в сторону Ізраїлю.
Про це повідомляє Times of Israel.
Відомо, що ракета була запущена підтримуваними Іраном єменськими повстанцями. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що одна балістична ракета була перехоплена до входження у повітряний простір країни.
Наразі інформації про пошкодження чи постраждалих немає.
Єменські хусити підтвердили запуск балістичної ракети і заявили, що їхньою ціллю була електростанція Орот Рабін поблизу міста Хадери. Водночас, повстанці стверджують, що "цілі операції досягнуті".
- США вперше застосували в Ізраїлі передову систему протиракетної оборони THAAD для перехоплення балістичної ракети єменських хуситів.