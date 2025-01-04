Сирія відновлює міжнародне авіасполучення із аеропорту Дамаска

Перші комерційні рейси після повалення режиму Асада розпочнуться з вівторка.

Літак Syrian Air після приземлення в аеропорту Алеппо.Фото ілюстративне

Головний аеропорт Сирії в Дамаску відновлює міжнародні рейси після повалення режиму Башара Асада.

Про це пише The Guardian із посиланням на Головне управління цивільної авіації та повітряного транспорту у Сирії.

Зазначається, що перші рейси почнуть приймати із вівторка, 7 січня.

"Ми запевняємо арабські та міжнародні авіакомпанії, що за допомогою наших партнерів ми розпочали етап відновлення аеропортів Алеппо та Дамаска, щоб вони могли приймати рейси з усього світу", – повідомили в управлінні.

Міжнародні літаки із допомогою та іноземні дипломатичні делегації вже приземлялися в Сирії. Також відновлено внутрішні авіасполучення.