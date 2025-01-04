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У Кореї тривають масові мітинги на підтримку президента та за його імпічмент

Через акції утворилися величезні затори, закривали залізничну станцію та заарештували декілька правопорушників.

У Кореї тривають масові мітинги на підтримку президента та за його імпічмент
Масові мітинги у Південній Кореї
Фото: EPA/UPG

У Південній Кореї відбуваються одночасні мітинги на підтримку президента Юн Сук Йоля та за його імпічмент. Через акції утворилися величезні затори, закривали залізничну станцію та заарештували декілька правопорушників.

Як пише Yonhap, у акціях в Сеулі взяли участь десятки тисяч людей. Близько 35 000 людей влаштували мітинги на підтримку Юна біля площі Гванхвамун у центрі Сеула о 13:00, а потім раптово перемістилися інший район, щоб висловити протест мітингарям, які виступають проти Юна.

Всього за 400 метрів від нцих мітингів члени профспілкової конфедерації Корейської профспілок (KCTU) провели свою акцію із закликом до негайного арешту Юна.

Члени KCTU намагалися провести марш біля резиденції Юна, який був заблокований поліцією. У результаті відбулися сутички, двох осіб затримали за звинуваченнями у нападі на поліцейських.

Крім того, біля площі Гванхвамун відбулася масштабна акція протесту з вимогою швидкого імпічменту Юна.Протестувальники зайняли дороги, і це спричинило великі затори. Станцію Hangangjin у Сеулі також ненадовго закрили, потяги їздили повз неї без зупинки.

  • Нещодавно відбулася спроба арешту Юн Сук Йоля, проте невдала. Південнокорейські слідчі відмовилися від спроби його заарештувати після протистояння у резиденції у Сеулі.
  • Минулого місяця парламент оголосив йому імпічмент, але цей крок має схвалити Конституційний суд країни. У разі арешту Юн стане першим чинним президентом Південної Кореї, якого затримають.
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