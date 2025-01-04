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Попри погрози Фіцо словацький оператор обіцяє не зупиняти експорт електрики в Україну

Оператор дотримуватиметься контрактів, укладених із "Укренерго".

Попри погрози Фіцо словацький оператор обіцяє не зупиняти експорт електрики в Україну
Лінії електропередач
Фото: Укренерго

Словацький оператор електромереж SEPS, попри погрози прем'єр-міністра Роберта Фіцо, запевнив, що не зупинить експорт електроенергії в Україну, пише DW.

Словацький державний оператор електромереж SEPS у коментарі чеському інформаційному агентству CTK запевнив, що постачання електроенергії Україні не припиниться. Оператор дотримуватиметься контрактів, укладених із "Укренерго".

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що уряд обговорить заходи у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу. За його словами, розглядаються варіанти припинення поставок електроенергії в Україну та скорочення допомоги українським біженцям у Словаччині.

  • З вечора 3 січня у столиці Словаччини Братиславі на акцію протесту проти проросійської політики Роберта Фіцо вийшли декілька тисяч людей.
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