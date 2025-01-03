Республіканець Майк Джонсон не зміг переобратися на посаду спікера Палати представників

Під час першого голосування представник Республіканської партії Майк Джонсон не зміг сьогодні переобратися на посаду спікера Палати представників Конгресу США.

Про це повідомляє CNN.

Джонсон зміг набрати лише 216 з 218 необхідних голосів. Палата представників виявила готовність негайно перейти до другого голосування без перерви.

Троє республіканців проголосували за інших кандидатів, а всі демократи проголосували за кандидата від своєї партії.

Раніше низка республіканців висловили невдоволення роботою Джонсона. Вони зазначали, що тому не вдалося домогтися включення до законопроєкту про фінансування уряду США положення про підвищення межі держборгу. Він в листопаді вперше перевищив 36 трлн доларів.

Обраний президент США Дональд Трамп підтримав кандидатуру Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників.

Спікер Палати представників Майк Джонсон перебрався на останніх виборах. Його єдиним суперником був вчитель Джошуа Моротт, який набрав всього 14%, в той час як Джонсон отримав 85%.