Республіканець Майк Джонсон не зміг переобратися на посаду спікера Палати представників

Під час першого голосування представник Республіканської партії Майк Джонсон не зміг сьогодні переобратися на посаду спікера Палати представників Конгресу США.
Про це повідомляє CNN.
Джонсон зміг набрати лише 216 з 218 необхідних голосів. Палата представників виявила готовність негайно перейти до другого голосування без перерви.
Троє республіканців проголосували за інших кандидатів, а всі демократи проголосували за кандидата від своєї партії.
Раніше низка республіканців висловили невдоволення роботою Джонсона. Вони зазначали, що тому не вдалося домогтися включення до законопроєкту про фінансування уряду США положення про підвищення межі держборгу. Він в листопаді вперше перевищив 36 трлн доларів.
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Більше на цю тему – в матеріалі "Розумний консерватор: як Майк Джонсон змінив своє ставлення до України" та матеріалі "Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?".
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