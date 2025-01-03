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Республіканець Майк Джонсон не зміг переобратися на посаду спікера Палати представників

Джонсон зміг набрати лише 216 з 218 необхідних голосів

Республіканець Майк Джонсон не зміг переобратися на посаду спікера Палати представників
Ексспікер Палати представників США Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Під час першого голосування представник Республіканської партії Майк Джонсон не зміг сьогодні переобратися на посаду спікера Палати представників Конгресу США.

Про це повідомляє CNN.

Джонсон зміг набрати лише 216 з 218 необхідних голосів. Палата представників виявила готовність негайно перейти до другого голосування без перерви.

Троє республіканців проголосували за інших кандидатів, а всі демократи проголосували за кандидата від своєї партії.

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Раніше низка республіканців висловили невдоволення роботою Джонсона. Вони зазначали, що тому не вдалося домогтися включення до законопроєкту про фінансування уряду США положення про підвищення межі держборгу. Він в листопаді вперше перевищив 36 трлн доларів.

  • Обраний президент США Дональд Трамп підтримав кандидатуру Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників.
  • Спікер Палати представників Майк Джонсон перебрався на останніх виборах. Його єдиним суперником був вчитель Джошуа Моротт, який набрав всього 14%, в той час як Джонсон отримав 85%.
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