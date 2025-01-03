ЦПД: напередодні виборів у Білорусі Лукашенко відвідає Китай

Самопроголошений президент Білорусі прагне розвивати звʼязки з Китаєм для підтримки свого режиму.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко напередодні виборів, призначених на 26 січня, планує здійснити візит до Китаю, з метою зміцнити зв'язки з Пекіном для підтримки свого режиму.

Як зазначає Центр протидії дезінформації, це буде третя його офіційна поїздка до КНР за останні три роки.

"Лукашенко прагне розвивати звʼязки з Китаєм для підтримки свого режиму та посилення переговорних позицій із кремлем. Унаслідок тісної співпраці з росією білорусь останніми роками перебуває в міжнародній ізоляції. Водночас країна зазнає тиску з боку рф через безпосередню військову присутність на своїй території, фінансові зобов’язання за кредитами та залежність від енергоресурсів", — зазначають у ЦПД.

Зокрема, Мінськ прагне активізувати спільні білорусько-китайські проєкти, такі як промисловий кластер "Вялікі Камень", співпраця у фармацевтиці, машинобудуванні та військово-промисловому комплексі.

Окрім цього, Білорусь сподівається на Китай як посередника у розблокуванні транспортних перевезень до ЄС.