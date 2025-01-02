WP: ціллю китайських хакерів був санкційний департамент Мінфіну США

Пекін намагається отримати розвідувальні дані про свого найбільшого суперника в глобальній конкуренції за владу та вплив.

Хакери китайського уряду зламали Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну, яке керує запровадженням економічних санкцій і є одним з найпотужніших інструментів, якими володіє Вашингтон для досягнення цілей національної безпеки.

Про це йдеться у матеріалі Washington Post.

За словами чиновників, цілями кіберзлочинців також стали системи офісу Міністра фінансів США та Управління фінансових досліджень міністерства. Наслідки хакерської атаки ще оцінюються. Документи, до яких хакери отримали доступ, були несекретними, і немає жодних доказів того, що вони досі мають доступ до даних казначейства.

Чиновники зазначають, що обрані цілі свідчать про намір Пекіна отримати розвідувальні дані про свого найбільшого суперника в глобальній конкуренції за владу та вплив. Найбільшою сферою інтересу уряду КНР є китайські організації, щодо яких уряд США, можливо, розглядає можливість введення фінансових санкцій.

Проникнення у дані OFAC, зокрема, може призвести до розголошення конфіденційної інформації про обговорення санкцій адміністрацією Сполучених Штатів. Перед визначенням цілі Управління складає “адміністративний протокол”, який показує, чи зібрані докази відповідають законодавчим або нормативним критеріям для накладення обмежень.

За словами чотирьох колишніх урядовців, записи можуть включати все: від матеріалів з відкритих джерел до “конфіденційної інформації для правоохоронних органів” і секретних матеріалів, наданих правоохоронними органами США чи інших країн.

Несекретні матеріали часто зберігаються в урядових несекретних системах, і вони можуть включати електронні листи або комунікацію з іншими агентствами та підрозділами Казначейства. Зазначається, що навіть несекретні документи можуть бути дуже корисними для такого конкурента, як Китай.