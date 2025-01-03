Польща не запросила прем'єра та посла Угорщини на святкування початку головування Варшави в ЄС

Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід у п’ятницю, присвячений початку головування Варшави в ЄС, пише Reuters.

Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана також не запросили на церемонію у Великий театр Варшави, повідомила заступниця міністра з європейських справ Магдалена Собков'як-Чарнецька.

Варшава обурилася, коли у грудні Угорщина надала політичний притулок Марчіну Романовському, колишньому заступнику міністра юстиції Польщі, який був затриманий у липні. Романовського швидко звільнили після того, як президент Європейської правозахисної асамблеї заявив, що він має імунітет як член цього органу. Колишній міністр звинувачення на свою адресу відкидає.

“Коли ми запросили гостей на наш гала-концерт майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з міністром Романовським міністр закордонних справ Сікорський вирішив, що посол Угорщини сьогодні не бажаний гість у театрі”, ‒ сказала Собков’як-Чарнецька в телевізійних коментарях у п’ятницю.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Європейської ради Антоніо Коста мають виступити на церемонії інавгурації головування Польщі в Європейському Союзі, яке кожна держава-член займає почергово протягом шести місяців.

Угорщина головувала у другій половині 2024 року.

Туск критикував Орбана з таких питань, як його позиція щодо війни на Україні та проросійську політику Будапешта. Орбан заявив угорським ЗМІ, що уряд Туска вважає угорців ворогами.