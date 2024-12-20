Польща викликає посла Угорщини через надання притулку Романовському

Польща назвала “ворожим актом” надання Угорщиною притулку польському депутату від "Права і справедливості" Марчину Романовському, пише Reuters з посиланням на польське МЗС.

Варшава зазначає, що це суперечить принципу лояльної співпраці в рамках Європейського Союзу.

"У відповідь на таку дію посол Угорщини в Польщі буде викликаний сьогодні в МЗС і отримає офіційний протест”, ‒ повідомили в польському зовнішньополітичному відомстві.

У міністерстві заявили ‒ якщо Угорщина не виконає своїх європейських зобов'язань, Польща звернеться до Єврокомісії з проханням розпочати проти неї справу.

Уряд польського прем’єр-міністра Дональда Туска каже, що ситуація відкрила шлях для розслідування прокуратурою протиправних дій попереднього націоналістичного уряду “Право і справедливість” (PiS), які раніше були приховані.

Романовського, колишнього заступника міністра юстиції, затримали під час розслідування нецільового використання державних коштів і звільнили в липні після того, як президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) заявив, що політик має імунітет як член органу. Він заперечує висунуті проти нього звинувачення.

Зі свого боку керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергелі Гуляш заявив, що рішення Угорщини відповідало як угорському законодавству, так і законодавству Європейського Союзу. Він також звинуватив польський уряд у переслідуванні своїх політичних опонентів.