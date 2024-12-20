Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри
Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
ГоловнаСвіт

Польща викликає посла Угорщини через надання притулку Романовському

Варшава назвала надання притулку “ворожим актом".

Польща викликає посла Угорщини через надання притулку Романовському
Марчин Романовський
Фото: EPA/UPG

Польща назвала “ворожим актом” надання Угорщиною притулку польському депутату від "Права і справедливості" Марчину Романовському, пише Reuters з посиланням на польське МЗС.

Варшава зазначає, що це суперечить принципу лояльної співпраці в рамках Європейського Союзу.

"У відповідь на таку дію посол Угорщини в Польщі буде викликаний сьогодні в МЗС і отримає офіційний протест”, ‒ повідомили в польському зовнішньополітичному відомстві.

У міністерстві заявили ‒ якщо Угорщина не виконає своїх європейських зобов'язань, Польща звернеться до Єврокомісії з проханням розпочати проти неї справу.

Уряд польського прем’єр-міністра Дональда Туска каже, що ситуація відкрила шлях для розслідування прокуратурою протиправних дій попереднього націоналістичного уряду “Право і справедливість” (PiS), які раніше були приховані.

Романовського, колишнього заступника міністра юстиції, затримали під час розслідування нецільового використання державних коштів і звільнили в липні після того, як президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) заявив, що політик має імунітет як член органу. Він заперечує висунуті проти нього звинувачення.

Support LB.ua

Зі свого боку керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергелі Гуляш заявив, що рішення Угорщини відповідало як угорському законодавству, так і законодавству Європейського Союзу. Він також звинуватив польський уряд у переслідуванні своїх політичних опонентів.

  • Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт експосадовця.
  • Романовський стверджує, що у Польщі він "не може розраховувати на справедливий судовий розгляд” через “політичну заангажованість деяких суддів, які відкрито підтримують нинішнього міністра юстиції".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies