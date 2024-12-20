Республіканці підготували новий бюджетний законопроєкт для уникнення шатдауну

Демократи відреагували криками у Конгресі "на біса, ні".

Республіканська партія планує голосування у Конгресі США за новий законопроєкт щодо урядового фінансування, який має запобігти оголошенню у суботу шатдауну - ситуації, коли низка державних відомств припинять роботу через відсутність схваленого бюджету.

Як пише Reuters, попередній двопартійний документ зазнав краху після того, як обраний президент Дональд Трамп фактично наказав своїй партії не йти на жодні поступки демократам. Опоненти республіканців зустріли нову версію законопроєкта криками та скандуваннями "на біса, ні". Очільник меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс назвав його "сміховинним".

Якщо демократи проявлять партійну дисципліну і не дадуть за проєкт жодного голосу, то республіканці зможуть втратити не більше 3 з 219 своїх голосів. Цей сценарій малоймовірний: конгресмен Річ МакКормік спрогнозував, що документ не підтримають щонайменше 10 "червоних" депутатів.

Навіть в разі успіху до дедлайну у п'ятницю законопроєкт ще мав би отримати схвалення Сенату, де більшість у демократів, та підпис президента Джо Байдена.

У випадку шатдауну без оплати праці залишаться близько 2 мільйонів федеральних співробітників.