Маск веде перемовини про фінансову підтримку "Партії Брекзиту"
Маск веде перемовини про фінансову підтримку "Партії Брекзиту"
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)
Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)
Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Малюнок 12-річної українки прикрасив офіційну листівку урядового офісу Шотландії
Малюнок 12-річної українки прикрасив офіційну листівку урядового офісу Шотландії
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
ГоловнаСвіт

Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун

Обраний президент не хоче, щоб його однопартійці домовлялися з демократами.

Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Дональд Трамп у Конгресі
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати вчергове опинилися на межі урядового шатдауну - ситуації, коли Конгрес не встигає схвалити фінансування для державних установ, через що ті зобов'язані припинити роботу. Цього разу у зупинки функціонування уряду може бути конкретний ініціатор - обраний президент Дональд Трамп.

Як пише Deutsche Welle, Трамп та майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс виступили із заявою щодо неприпустимості домовленості між республіканцями та демократами у Конгресі щодо тимчасових бюджетних заходів до березня 2025 року. 

За словами політиків, "будь-які поступки з нашого боку будуть вважатися зрадою країни". Якщо демократи "хочуть, щоб ми дали їм все, що заманеться, під загрозою шатдауну - то ми повинні розкрити їхній блеф".  

Додав тиску на конгресменів і соратник Трампа Ілон Маск, який у своїй мережі X написав, що "кожен, хто підтримає цей обурливий законопроєкт про витрати, заслуговує через два роки піти геть з парламенту". 

Лідер демократичної меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс відреагував на ситуацію заявою, що "якщо республіканці призведуть до шатдауну і завдадуть шкоди робочому класу, який обіцяли захищати, то з наслідками цього рішення вони ж і матимуть справу".

Законопроєкт про витрати для уникнення шатдауну потрібно схвалити до п'ятниці, 20 грудня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies