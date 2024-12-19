Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун

Обраний президент не хоче, щоб його однопартійці домовлялися з демократами.

Сполучені Штати вчергове опинилися на межі урядового шатдауну - ситуації, коли Конгрес не встигає схвалити фінансування для державних установ, через що ті зобов'язані припинити роботу. Цього разу у зупинки функціонування уряду може бути конкретний ініціатор - обраний президент Дональд Трамп.

Як пише Deutsche Welle, Трамп та майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс виступили із заявою щодо неприпустимості домовленості між республіканцями та демократами у Конгресі щодо тимчасових бюджетних заходів до березня 2025 року.

За словами політиків, "будь-які поступки з нашого боку будуть вважатися зрадою країни". Якщо демократи "хочуть, щоб ми дали їм все, що заманеться, під загрозою шатдауну - то ми повинні розкрити їхній блеф".

Додав тиску на конгресменів і соратник Трампа Ілон Маск, який у своїй мережі X написав, що "кожен, хто підтримає цей обурливий законопроєкт про витрати, заслуговує через два роки піти геть з парламенту".

Лідер демократичної меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс відреагував на ситуацію заявою, що "якщо республіканці призведуть до шатдауну і завдадуть шкоди робочому класу, який обіцяли захищати, то з наслідками цього рішення вони ж і матимуть справу".

Законопроєкт про витрати для уникнення шатдауну потрібно схвалити до п'ятниці, 20 грудня.