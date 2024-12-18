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США запровадили санкції проти мережі постачання навігаційних систем для іранських дронів

Також Держдеп США запровадив обмеження проти іранських організацій, які розробляють БпЛА та ракети.

США запровадили санкції проти мережі постачання навігаційних систем для іранських дронів

Держдеп США запровадив санкції проти організацій та осіб у різних країнах, які в обхід заборон постачали до Ірану компоненти для навігаційних систем, які використовуються в БпЛА та ракетах.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), пише Укрінформ.

"Сьогодні OFAC вводить санкції проти двох організацій та двох осіб за їхню роль у розробці та закупівлі компонентів для чутливих навігаційних систем іранської армії", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що компоненти надходили безпосередньо Організації самозабезпечення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції та іншим іранським організаціям, які виробляють БпЛА й ракети.

Санкції запроваджено проти іранської компанії Sanat Danesh Rahpuyan Aflak Company Ltd та двох її керівників, а також організації Illumove SA, зареєстрованої у Швейцарії.

Також Держдеп США запровадив обмеження проти ще однієї особи та двох організацій, залучених до розробки іранських БпЛА й ракет.

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