​США обговорюють заборону продажу китайських маршрутизаторів TP-Link

Влада США розслідує, чи китайська компанія TP-Link становить загрозу для національної безпеки, і розглядає можливість заборони продажу її пристроїв.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Слідчі в міністерствах торгівлі, оборони та юстиції розпочали власні розслідування щодо компанії і за їх підсумками уряд може заборонити продаж маршрутизаторів TP-Link у США наступного рок.

Аналіз компанії Microsoft, опублікований у жовтні, показав, що китайські хакери використовують велику мережу скомпрометованих мережевих пристроїв, яка в основному складається з тисяч маршрутизаторів TP-Link, здійснення кібератак.

За інформацією WSJ, TP-Link регулярно постачає клієнтам із недоліками безпеки, які компанія часто не усуває.

Китайський виробник TP-Link займає приблизно 65% американського ринку маршрутизаторів для дому та малого бізнесу. Пристрої TP-Link використовують у Міністерстві оборони та інших урядових установах США.

Якщо маршрутизатори TP-Link будуть заборонені в США, це стане найбільшим вилученням китайського телекомунікаційного обладнання з 2019 року, коли адміністрація Дональда Трампа заборонила використання обладнання Huawei Technologies в американській інфраструктурі.

Нагадаємо, Дональд Трамп обіцяв запровадити додаткові мита на китайські товари. Також він призначив до своєї майбутньої адміністрації кілька яскравих "антикитайських яструбів", зокрема, сенатора Марко Рубіо, який має стати державним секретарем.