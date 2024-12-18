Усунений президент Південної Кореї проігнорував ще один допит

Усунений з посади у порядку імпічменту президент Південної Кореї Юн Сок Йоль не з'явився на допит слідчої групи щодо звинувачення його у вчиненні державної зради.

Як пише Bloomberg, політика мала допитати колегія, складена з представників міністерства оборони, поліції та антикорупційної служби розслідувань. Експрезидент повинен був пояснити усі обставини оголошення ним режиму воєнного стану, яке у парламенті оцінили як спробу придушити політичну конкуренцію та зрештою проголосували за відставку глави держави.

Адвокати Юн Сой Йоля пояснили ігнорування допиту тим, що він досі не завершив процес формування команди захисту. Найближчим часом він має виступити із заявою щодо слідства, яке проти нього ведеться.