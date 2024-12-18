Партія Орбана помстилася Будапешту за підтримку опозиції, зменшивши представництво у парламенті

Угорський парламент, де більшість має партія Віктора Орбана "Фідес", вніс зміни до виборчого законодавства, які спрямовані на боротьбу з опозицією.

Як пише "Європейська правда", влада перекроїла межі 39 виборчих округів, в яких відбувається голосування за депутатів-мажоритарників. Найпомітніша зміна - столиця Будапешт замість 18 округів тепер отримала лише 16.

За словами опозиційного мера міста Гергея Корачоня, це помста Орбана за те, що на муніципальних виборах у 2024 році Будапешт не підтримав кандидатів від "Фідес". За два роки до того 17 з 18 місць у парламенті столиця віддала опозиціонерам.

Також партія влади полегшила процес подання запиту на перерахунок голосів і зменшила вимоги до ідентифікації виборців - збільшивши простір для можливих фальсифікацій.