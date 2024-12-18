Франція повертає прапор до посольства в Дамаску

Втім, підняття прапора не означає автоматичного відновлення свого посольства.

Франція підняла свій прапор у посольстві в Дамаску вперше за 12 років.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас Франція заявила, що підняття прапора не означає автоматичного відновлення свого посольства.

Уряди Великобританії та Франції відправили своїх представників для переговорів із владою Сирії, а Євросоюз заявив, що готується налагодити контакти із Дамаском.

В свою чергу, німецькі дипломати також планують переговори з новою сирійською владою. Вони будуть зосереджені на перехідному процесі для Сирії та захисті меншин. Також Німеччина вивчає можливості дипломатичної присутності в Дамаску.