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Франція повертає прапор до посольства в Дамаску

Втім, підняття прапора не означає автоматичного відновлення свого посольства.

Франція повертає прапор до посольства в Дамаску

Франція підняла свій прапор у посольстві в Дамаску вперше за 12 років.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас Франція заявила, що підняття прапора не означає автоматичного відновлення свого посольства.

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Уряди Великобританії та Франції відправили своїх представників для переговорів із владою Сирії, а Євросоюз заявив, що готується налагодити контакти із Дамаском.

В свою чергу, німецькі дипломати також планують переговори з новою сирійською владою. Вони будуть зосереджені на перехідному процесі для Сирії та захисті меншин. Також Німеччина вивчає можливості дипломатичної присутності в Дамаску.

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