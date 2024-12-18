Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
Ліквідація у Москві начальника військ хімзахисту РФ Ігоря Кирилова є спецоперацією СБУ, – джерела
Ліквідація у Москві начальника військ хімзахисту РФ Ігоря Кирилова є спецоперацією СБУ, – джерела
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
ГоловнаСвіт

Іспанія, Італія та Румунія спростували заяву грузинського прем'єра про блокування санкцій ЄС

Іраклій Кобахідзе стверджував, що ці три країни не підтримали обмеження проти влади Грузії.

Іспанія, Італія та Румунія спростували заяву грузинського прем'єра про блокування санкцій ЄС
Фото: detector.media

Міністерства закордонних справ трьох країн Європейського Союзу спростували твердження прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе про блокування санкцій проти грузинської влади.

Як пише "Європейська правда", очільник уряду під час свого виступу подякував за нібито небажання підтримати обмеження проти представників партії "Грузинська мрія" не лише Угорщині та Словаччині, що відомі своєю прокремлівською політикою, а також Румунії, Іспанії та Італії.

В іспанському МЗС наголосили, що на засіданні міністрів 16 грудня "висловили серйозну стурбованість станом громадянських прав у Грузії і повністю підтримали рішення Ради". Їхні італійські колеги також заявили про "підтримку усіх запропонованих заходів включно з пропозиціями щодо санкцій". Спростування оприлюднили і у зовнішньополітичному відомстві Румунії.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies