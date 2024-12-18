Іспанія, Італія та Румунія спростували заяву грузинського прем'єра про блокування санкцій ЄС

Іраклій Кобахідзе стверджував, що ці три країни не підтримали обмеження проти влади Грузії.

Міністерства закордонних справ трьох країн Європейського Союзу спростували твердження прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе про блокування санкцій проти грузинської влади.

Як пише "Європейська правда", очільник уряду під час свого виступу подякував за нібито небажання підтримати обмеження проти представників партії "Грузинська мрія" не лише Угорщині та Словаччині, що відомі своєю прокремлівською політикою, а також Румунії, Іспанії та Італії.

В іспанському МЗС наголосили, що на засіданні міністрів 16 грудня "висловили серйозну стурбованість станом громадянських прав у Грузії і повністю підтримали рішення Ради". Їхні італійські колеги також заявили про "підтримку усіх запропонованих заходів включно з пропозиціями щодо санкцій". Спростування оприлюднили і у зовнішньополітичному відомстві Румунії.