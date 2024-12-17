Плетенчук про катастрофу танкерів РФ у Керченській протоці: росіяни порушили все, що могли
Плетенчук про катастрофу танкерів РФ у Керченській протоці: росіяни порушили все, що могли
“Бавовна” на Донеччині: дрони СБУ знищили склад з тисячами боєприпасів, протитанковими ракетами і мільйонами патронів
“Бавовна” на Донеччині: дрони СБУ знищили склад з тисячами боєприпасів, протитанковими ракетами і мільйонами патронів
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
Диверсійний вимір війни
Диверсійний вимір війни
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Представник проєкту «Хочу к своим»: «Більшість колаборантів так і не отримали обіцяних грошей»
Представник проєкту «Хочу к своим»: «Більшість колаборантів так і не отримали обіцяних грошей»
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
ГоловнаСвіт

У масовому похованні під Дамаском виявили 100 тисяч вбитих режимом Асада

Правоохоронці кажуть, що це “найскромніша оцінка” кількості тіл, похованих на цьому місці. 

У масовому похованні під Дамаском виявили 100 тисяч вбитих режимом Асада
Сирійці святкують падіння режиму Асада після захоплення опозицією Дамаску. 13 грудня 2024 року
Фото: EPA/UPG

У масовому похованні за межами Дамаска виявили тіла щонайменше 100 000 осіб, убитих колишнім урядом поваленого президента Башара Асада, пише Reuters.

Керівник правозахисної “Сирійської оперативної групи з надзвичайних ситуацій” Муаз Мустафа розповів, що поховання в Аль-Кутайфі, за 40 км на північ від сирійської столиці, було одним із п'яти масових поховань, які він виявив.

Правоохоронець зазначив, що сто тисяч ‒ це “найскромніша оцінка” кількості тіл, похованих на цьому місці. Він він упевнений, що масових поховань є більше. За його словами, поряд із сирійськими жертвами є громадяни США та Великобританії та інші іноземці.

Мустафа розповів, що трупи перевозило на місця поховань муніципальне похоронне бюро Дамаска, персонал допомагав розвантажувати їх із рефрижераторних тягачів. Водії бульдозерів копали могили, і “багато разів за наказом здавлювали тіла, щоб вони помістилися, а потім покривали їх брудом”.

Правозахисник занепокоєний тим, що місця поховань не захищені. Він зауважив, що їх необхідно зберегти для подальшого розслідування.

  • За оцінками, сотні тисяч сирійців були вбиті з 2011 року, коли придушення Асадом протестів проти його правління переросло в повномасштабну громадянську війну.
  • Сирійці, правозахисні групи та інші уряди звинувачують Асада та його батька Хафеза, який був президентом перед ним і помер у 2000 році, у широкомасштабних позасудових вбивствах, включно з масовими стратами в сумнозвісній тюремній системі країни.
  • Тиждень тому ісламістське угруповання “Гайят Тахрір аш-Шам” (HTS), яке очолило повстання у Сирії, заявило про плани скласти список посадових осіб уряду Асада, які займалися тортурами під час його правління. Повстанці будуть винагороджувати інформаторів про офіцерів, причетних до катувань.
  • Після повалення режиму Асада з в'язниць країни звільнили десятки тисяч в'язнів. Правозахисники повідомили, що проти опонентів диктатури застосовували тортури і страти.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies