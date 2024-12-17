У масовому похованні під Дамаском виявили 100 тисяч вбитих режимом Асада

У масовому похованні за межами Дамаска виявили тіла щонайменше 100 000 осіб, убитих колишнім урядом поваленого президента Башара Асада, пише Reuters.
Керівник правозахисної “Сирійської оперативної групи з надзвичайних ситуацій” Муаз Мустафа розповів, що поховання в Аль-Кутайфі, за 40 км на північ від сирійської столиці, було одним із п'яти масових поховань, які він виявив.
Правоохоронець зазначив, що сто тисяч ‒ це “найскромніша оцінка” кількості тіл, похованих на цьому місці. Він він упевнений, що масових поховань є більше. За його словами, поряд із сирійськими жертвами є громадяни США та Великобританії та інші іноземці.
Мустафа розповів, що трупи перевозило на місця поховань муніципальне похоронне бюро Дамаска, персонал допомагав розвантажувати їх із рефрижераторних тягачів. Водії бульдозерів копали могили, і “багато разів за наказом здавлювали тіла, щоб вони помістилися, а потім покривали їх брудом”.
Правозахисник занепокоєний тим, що місця поховань не захищені. Він зауважив, що їх необхідно зберегти для подальшого розслідування.
- За оцінками, сотні тисяч сирійців були вбиті з 2011 року, коли придушення Асадом протестів проти його правління переросло в повномасштабну громадянську війну.
- Сирійці, правозахисні групи та інші уряди звинувачують Асада та його батька Хафеза, який був президентом перед ним і помер у 2000 році, у широкомасштабних позасудових вбивствах, включно з масовими стратами в сумнозвісній тюремній системі країни.
- Тиждень тому ісламістське угруповання “Гайят Тахрір аш-Шам” (HTS), яке очолило повстання у Сирії, заявило про плани скласти список посадових осіб уряду Асада, які займалися тортурами під час його правління. Повстанці будуть винагороджувати інформаторів про офіцерів, причетних до катувань.
- Після повалення режиму Асада з в'язниць країни звільнили десятки тисяч в'язнів. Правозахисники повідомили, що проти опонентів диктатури застосовували тортури і страти.