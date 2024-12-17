У списку є підрозділ ГРУ, дезінформаційна мережа та інформагентство.

До першого санкційного списку ЄС із гібридних загроз РФ увійшли 16 осіб і три організації.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Євроради, це – перше в історії рішення про введення обмежувальних заходів проти 16 осіб і трьох організацій, відповідальних за дестабілізаційні дії Росії за кордоном.

Ці санкції є відповіддю на зловмисні дії Росії та відсутність поваги до заснованого на правилах міжнародного порядку та міжнародного права.

До списку увійшов підрозділ ГРУ 29155, таємний підрозділ російської військової розвідки (ГРУ), який причетний до іноземних вбивств і дестабілізаційних заходів, зокрема до вибухів та кібератак по всій Європі. Деякі із його військовослужбовців діють в Україні, Західної Європи та Африки.

Також Рада вирішила включити до списку дезінформаційну мережу Groupe Panafricain pour le Commerce et l'Investissement. Вона здійснює проросійські таємні операції впливу, зокрема в Центральноафриканській Республіці та Буркіна-Фасо. Під санкції потрапив і її засновник Харуну Дуамбу.

У переліку є інформаційне агентство "Африканська ініціатива", яке займається поширенням російської пропаганди та дезінформації на африканському континенті. Під санкції потрапив його головний редактор та офіцер Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, які беруть участь у скоординованих кампаніях з дезінформації як у Європі, так і в Європі. Також санкції застосували до Артема Курєєва і високопоставленого військового чиновника ГРУ, який взяв на себе керівництво операціями вагнерівців у Африці після смерті Пригожина.

Крім того, запровадили санкції проти кампанії "Двійник", яка займається маніпуляціями та поширенням дезінформації щодо війни Росії проти України, та проти країн-членів ЄС, США і України.

Під санкції потрапила і Захарова, керівниця відділу Управління справами президента РФ з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктури зв'язку, та Микола Тупікін, керівник і засновник ГК Структура.

Санкції також спрямовані проти Володимира Сергієнка, колишнього парламентського помічника депутата німецького Бундестагу Ойгена Шмідта, який активно взаємодіяв із російськими спецслужбами, і російського підприємця Віза Мізаєва, а також його бізнес-партнера та дружини, які відігравали ключову роль в операції російської розвідки проти Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), під час якої до ФСБ було передано строго секретну інформацію.

До переліку увійшли і співробітники уряду РФ у Франції: російський держслужбовець Алесь Милорадович та молдавський бізнесмен Анатолій Призенко, які координували відправку кількох громадян Молдови до Франції в жовтні 2023 року.

Зазначається, що застосування санкцій означає замороження активів, громадянам і компаніям ЄС буде заборонено перераховувати цим суб'єктам кошти. Крім того, на фізичних осіб поширюватиметься заборона на в’їзд або транзит через територію ЄС.