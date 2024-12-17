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Британський принц Ендрю проведе Різдво окремо від родини через скандал з китайським шпигуном

Брат Його Величності не вперше потрапляє у неприємні історії.

Британський принц Ендрю проведе Різдво окремо від родини через скандал з китайським шпигуном
Принц Ендрю
Фото: EPA/UPG

Син Єлизавети ІІ принц Ендрю, який носить титул герцога Йоркського, пропустить святкування Різдва у Сандрінгемі, де мали б зібратися усі найближчі до монарха Чарльза ІІІ члени королівської родини. 

Як пише BBC, родичі попросили Ендрю відмовитися від участі у заході через "зайву увагу, яку він може привернути до себе". Йдеться про історію з китайським бізнесменом Крісом Янгом, якого британський суд визнав шпигуном.

Принц чимало років тісно спілкувався з Янгом, хоча запевняє, що "ніколи не обговорював з ним чутливі питання". Правоохоронці вважають, що завданням шпигуна було втертися в довіру до низки впливових осіб у Сполученому Королівстві, серед яких і брат Його Величності.

Для принца Ендрю це вже не перша скандальна історія: ще у середині "нульових" його звинувачували у сексуальних зв'язках з неповнолітніми, а у 2021 році американка подала позов проти нього за звинуваченням у сексуальному насильстві. Справу було залагоджено у позасудовому порядку, але Ендрю втратив усі свої військові титули і припинив виконувати повноваження члена королівської родини. 

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