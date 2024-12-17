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Влада Венесуели знову заявила про звільнення групи антиурядових мітингарів

Правозахисники підтвердили лише половину випадків амністії з попереднього оголошення.

Влада Венесуели знову заявила про звільнення групи антиурядових мітингарів
Протести у Венесуелі
Фото: EPA/UPG

Офіс генерального прокурора Венесуели оновив дані щодо звільнених учасників антиурядових протестів після оголошення результатів липневих виборів президента, на яких перемогу, попри численні свідчення щодо фальсифікацій, віддали Ніколасу Мадуро.

Як пише Reuters, посадовці заявили, що на волю вийшли 533 опозиціонери - раніше офіційна інформація надходила про 328 випадків амністії, 103 з яких були оприлюднені минулого тижня

Правозахисна організація Foro Penal звинувачує владу у брехні: з останньої групи звільнених їхні співробітники змогли підтвердити лише 48 осіб, яких справді було відпущено додому. Натомість зафіксовано три випадки, коли в'язні померли у слідчих ізоляторах. 

Загалом, за словами диктатора Ніколаса Мадуро, під час протестів було заарештовано близько 2 тисяч незгодних з продовженням його правління.

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