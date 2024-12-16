Уряд Італії схвалив черговий пакет військової допомоги для України

У понеділок, 16 грудня, уряд Італії схвалив виділення 10-го пакету військової допомоги для України.

Про це пише ANSA.

Про схвалення 10-го пакета військової допомоги для України виділеного на тлі її боротьби з російською агресією, оголосить у середу міністр оборони Гвідо Крозетто, повідомили джерела видання.

Вміст пакета військової допомоги є засекреченим.

"Італія поруч з Києвом у всебічній прихильності до справедливого миру, який не може завершитися капітуляцією України", — заявив Віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні. Таяні також нагадав, що триває робота над "другою мирною конференцією також за участю Росії, з такими партнерами, як Китай, Індія та Бразилія". Він додав, що під час зустрічі міністрів закордонних справ Групи семи у Фьюджі "ми знову підтвердили центральне значення підтримки енергетичної безпеки України та її відновлення".