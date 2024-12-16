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Уряд Італії схвалив черговий пакет військової допомоги для України

Вся інформація щодо вмісту пакета допомоги засекречена. 

Уряд Італії схвалив черговий пакет військової допомоги для України
Резиденція Уряду Італії Палац Кіджі підсвічений кольорами українського прапора на честь Дня Незалежності України, Рим, 24 серпн
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 16 грудня, уряд Італії схвалив виділення 10-го пакету військової допомоги для України.

Про це пише ANSA.

Про схвалення 10-го пакета військової допомоги для України виділеного на тлі її боротьби з російською агресією, оголосить у середу міністр оборони Гвідо Крозетто, повідомили джерела видання. 

Вміст пакета військової допомоги є засекреченим.

"Італія поруч з Києвом у всебічній прихильності до справедливого миру, який не може завершитися капітуляцією України", — заявив Віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні. Таяні також нагадав, що триває робота над "другою мирною конференцією також за участю Росії, з такими партнерами, як Китай, Індія та Бразилія". Він додав, що під час зустрічі міністрів закордонних справ Групи семи у Фьюджі "ми знову підтвердили центральне значення підтримки енергетичної безпеки України та її відновлення".

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що Італія до кінця 2024 року схвалить 10-й пакет військової допомоги Україні. 
  • У вересні Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що Україна отримає ще одну систему ППО Samp/T.
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