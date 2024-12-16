Кількість загиблих від циклону на французькому архіпелазі Майотта може сягнути кількох сотень

На французькому архіпелазі Майотта, який у суботу постраждав від найсильнішого за майже сторіччя циклону, кількість загиблих може сягнути кількох сотень.

Про це пише видання Le Figaro.

Як пояснив префект Майотти Франсуа-Ксав'є Бьювіль, остаточну кількість загиблих буде важко підрахувати, скільки мусульманська традиція, якої дотримуються на Майотті, вимагає, щоб померлий був похований протягом 24 годин.

Крім того, за даними Міністерства внутрішніх справ на архіпелазі проживає понад 100 000 нелегалів із приблизно 320 000 офіційних жителів. Рятувальники очікують знайти багато жертв серед уламків густонаселених районів, особливо на висоті Мамудзу.

Циклон Чідо був одним із найсильніших за 90 років, а швидкість вітру становила понад 220 км/год. Він зруйнував житло, повалив електричні стовпи та дереева. По території архіпелагу багато доріг непроїзні, багато комунікацій перервано.

Багато постраждалих дісталися притулків у неділю, однак бракує води та харчів, а влада побоюється зростання кількості випадків мародерства. Тому вже близько 1600 поліцейських і жандармів мобілізовані на місцях.