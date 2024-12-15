WSJ: розпочалося полювання на статки родини диктатора Асада, які можуть сягати $12 млрд

Гроші Асади часто отримували через державні монополії та торгівлю наркотиками, особливо фенетиліном, і частково реінвестували в юрисдикції поза межами міжнародного права.

Бізнес і активи, пов’язані з родиною поваленого сирійського диктатор Башара Асадаа, можуть становити як 12 мільярдів доларів, так і лише 1 мільярд доларів.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США за 2022 року, пише Wall Street Journal.

“З крахом режиму Асада в Сирії почалося всесвітнє полювання на мільярди доларів готівки та активи, які родина сховала за півстоліття деспотичного правління”, ‒ зазначає газета.

Американські дипломати підкреслюють, що точний розмір багатства сім'ї Асад невідомий, так само як і те, хто саме з родини контролює ті чи інші активи.

Відомо, що гроші часто отримували через державні монополії та торгівлю наркотиками, особливо фенетиліном, і частково реінвестували в юрисдикції поза межами міжнародного права.

Багато з найвпливовіших діячів сильно мілітаризованого режиму були бізнесменами, зокрема дружина Башара аль-Асада Асма, яка народилася в Британії і працювала у банку JPMorgan.

Асад втік із Сирії до Росії 8 грудня після наступу опозиційних повстанців, який поклав край його 24-річній диктатурі, що слідувала за майже 30 років правління його батька. Обидва лідери використовували родичів, щоб приховати багатство за кордоном.

Сім'я Асадів створила широку мережу інвестицій і бізнес-інтересів протягом десятиліть відтоді, як патріарх Хафез аль-Асад захопив владу в 1970 році. Серед міжнародних покупок, зроблених протягом багатьох років близькими родичами Башара Асада, за інформацією колишніх американських чиновників, юристів і дослідницьких організацій, є першокласна нерухомість у Росії, віденські бутик-готелі та приватний літак у Дубаї.

Юристи-правозахисники планують далі відстежувати активів Асадів, сподіваючись повернути їх для сирійського народу. “Буде полювання на активи режиму на міжнародному рівні”, ‒ сказав колишній чиновник Білого дому Ендрю Тейблер, який виявив активи членів родини Асада під час роботи над санкціями США.

Тейблер додав, що у диктатора та його родини було багато часу до революції, щоб відмити гроші. “У них завжди був план Б, і тепер вони добре оснащені для вигнання”, ‒ підкреслив він.

Лондонський адвокат із прав людини з Guernica 37 International Justice Chambers Тобі Кедман зауважує, що “керівна сім’я була таким же експертом у кримінальному насильстві, як і у фінансових злочинах”.

WSJ підкреслює, що знайти та заморозити активи, найімовірніше, буде складно. США розгорнули тривалу кампанію санкцій проти режиму Асада, змусивши його фінансистів ховати багатства за межами Заходу та через податкові гавані. “Слідчі, які вели полювання за мільярдами, захованими Садамом Хусейном та Муаммаром Каддафі, витратили роки на переслідування людей, пов'язаних із диктаторами, розслідування роботи підставних компаній та подачу міжнародних позовів, щоб повернути гроші, але з успіх був обмежений”, ‒ пише газета. Наприклад, приблизно з 54 мільярдів доларів активів, накопичених колишнім лівійським режимом, повернули дуже небагато, зокрема нерухомість у Лондоні вартістю 12 мільйонів доларів і 100 мільйонів доларів готівкою на Мальті.

Додамо, юридичним групам вже вдалося досягти заморозки деяких активів, пов'язаних із багатством Асадів. Паризький суд у 2019 році заморозив майно у Франції на суму 90 мільйонів євро дядька Башара Асада ‒ Ріфата аль-Асада, який керував жорстоким придушенням опозиції в 1982 році. Суд ухвалив, що активи отримали шляхом організованого відмивання привласнених державних коштів.

Адвокат з прав людини, який подав позов у Парижі, Вільям Бурдон каже, що гроші у податкових гаванях, таких як Дубай та Росія, повернути буде набагато складніше. Слідчим необхідно домагатися судових постанов про заморожування активів, а потім їнього повернення. Окрім того, незрозуміло, хто отримає ці кошти. Після падіння Асада уряд Сирії перебуває є у сум’ятті, а повстанці-ісламісти намагаються заповнити вакуум влади.