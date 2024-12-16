У Молдові запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці

Надзвичайний стан ввели через неясність щодо продовження постачання російського газу до Молдови з 2025 року.

В Молдові запровадили режим тривоги у газовому секторі

16 грудня у Молдові набув чинності режим надзвичайної ситуації в енергетичному секторі, який триватиме протягом 60 днів.

Про це повідомляє NewsMaker.

Введення режиму надзвичайної ситуації дозволить владі здійснювати дев'ять заходів:

Купувати в прискореному режимі газ та електроенергію;

Залучати кошти на закупівлю енергоресурсів;

Застосовувати рішення в енергетичному секторі відступаючи від законодавства.

Головна причина введення режиму НС — неясність із продовженням постачання російського газу до Молдови з 2025 року.

З кінця 2022 року "Газпром" постачає до Молдови 5,7 млн кубометрів газу. Весь обсяг газу направляють у Придністров'я, де його використовують для побутових потреб та для генерації електроенергії Молдавської ДРЕС, яку споживають обидва береги Дністра.

За поставлений газ ніхто не розраховується.