Прем’єр-міністр Киргизстану пішов у відставку, не пояснивши причини

Прем’єр-міністр Киргизстану Акилбек Джапаров сьогодні подав у відставку без пояснення причин.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посилання на Офіс президента країни.
В офісі Садира Джапарова підтвердили, що Акилбек Джапаров (вони з президентом не родичі) пішов у відставку і буде переведений на іншу посаду.
Головою кабінету міністрів і виконувачем обов’язків прем’єр-міністра президент Киргизстану призначив 64-річного Адилбека Касималієва.
Зазначимо, на Акилбека Джапарова тиснули із вимогою відставки після нещодавнього арешту високопоставлених податківців за звинуваченнями в корупції.
60-річний Акилбек Джапаров очолював кабінет міністрів від 2021 року, встановивши рекорд як прем’єр-міністр Киргизстану, який найдовше керував урядом.
- У листопаді поліція Киргизстану заарештувала та висунула звинувачення семи особам, яких підозрюють в організації масових заворушень з метою повалення уряду.