Влада Киргизстану повідомила про спробу державного перевороту

Це сталось напередодні місцевих виборів у Киргизстані.

Президент Киргизії Садир Джапаров виступає під час підняття нового прапора на площі Ала-Тоо на честь Дня незалежності Киргизстан

Поліція Киргизстану заарештувала та висунула звинувачення семи особам, яких підозрюють в організації масових заворушень з метою повалення уряду.

Про це повідомляє Reuters.

МВС Киргизстану повідомляє, що заарештованих осіб підозрюють у використанні спортивних ігор та інших змагань у столиці Бішкеку для розпалювання заворушень.

"Під виглядом національних спортивних ігор вони мали намір закликати до насильницьких дій, мали намір висунути антиконституційні заклики, і дестабілізувати ситуацію для подальшого силового захоплення влади 17 листопада", - повідомили у відомстві.

Уточнюється, що серед затриманих є кілька іноземних громадян і ексзаступник генпрокурора.

У ймовірних організаторів заворушень вилучили зброю та боєприпаси, тисячу пляшок горілки, "щоб напити натовп", 2 тис. пляшок води, тонну рису та коня, призначеного на забій.