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Президент Сербії очікує в країні заворушення та спробу перевороту

Інформацію про загрозу своїй владі Александр Вучич отримав від Росії.

Президент Сербії очікує в країні заворушення та спробу перевороту
Президент Сербії Александр Вучич
Фото: EPA/UPG

Сербія отримала через офіційні дипломатичні канали попередження про те, що в країні готується державний переворот. З такою заявою під час візиту на північ держави виступив президент Александр Вучич.

Як стверджує "Європейська правда", інформатором щодо спроби повалення влади у балканській республіці виступила Росія. За словами Вучича, дані вивчають "компетентні органи".

Президент закликав громадян не перейматися щодо загрози перевороту: мовляв, "Сербія рухається вперед, і ніхто й ніколи її не зупинить".

Протестні акції в Сербії нині й справді відбуваються, але мають локальний характер і пов'язані із угодою з ЄС щодо видобутку в одному із регіонів літію.

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