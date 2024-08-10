Президент Сербії очікує в країні заворушення та спробу перевороту

Інформацію про загрозу своїй владі Александр Вучич отримав від Росії.

Сербія отримала через офіційні дипломатичні канали попередження про те, що в країні готується державний переворот. З такою заявою під час візиту на північ держави виступив президент Александр Вучич.

Як стверджує "Європейська правда", інформатором щодо спроби повалення влади у балканській республіці виступила Росія. За словами Вучича, дані вивчають "компетентні органи".

Президент закликав громадян не перейматися щодо загрози перевороту: мовляв, "Сербія рухається вперед, і ніхто й ніколи її не зупинить".

Протестні акції в Сербії нині й справді відбуваються, але мають локальний характер і пов'язані із угодою з ЄС щодо видобутку в одному із регіонів літію.