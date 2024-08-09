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Поліція Чехії призупинила розслідувати кібератаку на ЗМІ, бо не може встановити виконавців злочину

Сліди ведуть до Росії.

Поліція Чехії призупинила розслідувати кібератаку на ЗМІ, бо не може встановити виконавців злочину
хакери
Фото: Reuters

Поліція Чехії призупинила розслідування хакерської атаки на сайт České noviny, пише "Європейська правда" з посиланням на інформагентство ČTK.

У квітні цього року внаслідок злому на сайті з'явився фейк про можливе вбивство тамтешнього президента Петера Пеллегріні.

Поліція повідомила, що не може встановити особу, яка вчинила напад. У постанові йдеться, що не встановили фактів, які б виправдовували порушення кримінальної справи.

"Однак з постанови випливає, що сліди атаки ведуть до Росії", – зазначає ČTK.

"Ми шкодуємо, що не дізналися ім'я справжнього злочинця, але впевнені, що чеські слідчі зробили все, що було в їхніх силах. Те, що сліди ведуть до Росії, узгоджується з аналогічним досвідом польського агентства PAP, яке також зіткнулося з хакерською атакою", – заявив генеральний директор агентства Ярослав Кабеле.

  • 23 квітня цього року була зламана система безпеки публікацій сайту Ceske Noviny. Там з'явився фейк про попередження замаху на Пеллегріні.
  • Через кілька днів після цього через WhatsApp почали ширитися скріншоти повідомлень, де йшлося про те, що зловмисник начебто був зовнішнім співробітником агентства. Він за злочин отримав винагороду в розмірі 51 тисяча доларів.
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