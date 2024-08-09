Поліція Чехії призупинила розслідувати кібератаку на ЗМІ, бо не може встановити виконавців злочину

Поліція Чехії призупинила розслідування хакерської атаки на сайт České noviny, пише "Європейська правда" з посиланням на інформагентство ČTK.

У квітні цього року внаслідок злому на сайті з'явився фейк про можливе вбивство тамтешнього президента Петера Пеллегріні.

Поліція повідомила, що не може встановити особу, яка вчинила напад. У постанові йдеться, що не встановили фактів, які б виправдовували порушення кримінальної справи.

"Однак з постанови випливає, що сліди атаки ведуть до Росії", – зазначає ČTK.

"Ми шкодуємо, що не дізналися ім'я справжнього злочинця, але впевнені, що чеські слідчі зробили все, що було в їхніх силах. Те, що сліди ведуть до Росії, узгоджується з аналогічним досвідом польського агентства PAP, яке також зіткнулося з хакерською атакою", – заявив генеральний директор агентства Ярослав Кабеле.