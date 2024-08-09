США запровадили санкції проти Білорусі. У списку - 14 компаній і 19 фізосіб

9 серпня США оголосили про новий пакет санкцій проти Білорусі.

Як ідеться на сайті американського Міністерства фінансів, у список внесли 19 фізичних і 14 юридичних осіб, а також літак.

У Мінфіні наголосили, що обмежувальні заходи спрямовані проти "осіб, які беруть участь у підтримці війни Росії в Україні шляхом виробництва військових ресурсів та переправлення товарів до Росії, ухилення від санкцій від імені білоруських оборонних підприємств та отримання доходів для білоруських олігархів із найближчого оточення Олександра Лукашенка".

У переліку - товариство "Пеленг" (провідне конструкторське підприємство в оптоелектронної промисловості Білорусі), "Лабораторія аддитивних технологій" та її директор Юрій Чівель, "Рухсервомотор" і посадовці цього ВАТ, "АлЮрТех", "Гросвер Груп" (перелічені вище фізичні та юридичні особи допомагають РФ обходити санкції Заходу), а також вантажні компанії "Авіакомпанія Рада", "РубіСтар" та її керівники, авіакомпанія "Белканто".

США застосували обмеження до логістичних компаній, які приносять доходи "гаманцям" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і реекспортують товари до РФ. У переліку: "Рузекспедиція" і "ВЛАТЕ Логістік" та її управителі. Також санкції торкнулися підприємств оборонного сектору: заводу "Легмаш" і КБ "Безпілотні вертольоти". Ці об'єкти виготовляють артилерійські боєприпаси і дрони.

Під санкції потрапив один літак із авіапарку Лукашенка - Boeing 767-32K.