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У Франції очікують зібрати урожай пшениці, найгірший за останні 40 років

Несприятливі погодні умови зачеплять й інші культури.

У Франції очікують зібрати урожай пшениці, найгірший за останні 40 років
Збирання врожаю
Фото: EPA/UPG

У Франції очікують зібрати урожай пшениці, найгірший за останні 40 років. Причина - несприятливі погодні умови: вологі зима і літо, передає "Європейська правда" з посиланням на французьке Міністерство сільського господарства.

Така ситуація може вплинути на ціну на хлібобулочні продукти в країні.

Міністерство повідомило, що цьогоріч виробництво м’яких сортів пшениці знизиться майже на 25% у порівнянні із середнім показником за останні п’ять врожаїв - до 26,3 мільйона тонн.

Також постраждають й інші сільськогосподарські культури за винятком сої.

Франція є найбільшим виробником та експортером м’яких сортів пшениці у ЄС, тому зменшення обсягів врожаїв для держави - серйозна проблема.

  • Тим часом в Україні станом на початок серпня зібрали понад 25 млн тонн зернових і ще понад 3 млн тонн олійних. Загалом новий врожай зібрали на площі понад 7 301,6 гектарів,
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