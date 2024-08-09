У Франції очікують зібрати урожай пшениці, найгірший за останні 40 років. Причина - несприятливі погодні умови: вологі зима і літо, передає "Європейська правда" з посиланням на французьке Міністерство сільського господарства.
Така ситуація може вплинути на ціну на хлібобулочні продукти в країні.
Міністерство повідомило, що цьогоріч виробництво м’яких сортів пшениці знизиться майже на 25% у порівнянні із середнім показником за останні п’ять врожаїв - до 26,3 мільйона тонн.
Також постраждають й інші сільськогосподарські культури за винятком сої.
Франція є найбільшим виробником та експортером м’яких сортів пшениці у ЄС, тому зменшення обсягів врожаїв для держави - серйозна проблема.
- Тим часом в Україні станом на початок серпня зібрали понад 25 млн тонн зернових і ще понад 3 млн тонн олійних. Загалом новий врожай зібрали на площі понад 7 301,6 гектарів,